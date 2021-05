Wetenschappers komen met platte pasta die in de pan transformeert tot penne

Pasta is verkrijgbaar in allerlei soorten en maten. Denk aan gedraaide spiraalvormige pasta, vlinder- of strikvormige pasta, schelpjes, of de bekende spaghettislierten. Om al deze verschillende soorten pasta te verpakken, zijn er vrij grote dozen of zakken nodig. Dat moet anders kunnen, zo dacht een nieuw onderzoeksteam. En in een studie presenteren zij nu platte pasta die tijdens het koken in de vertrouwde vormen transformeert.Dat we momenteel kampen met een plasticprobleem, mag geen geheim meer zijn. Met name het plastic materiaal dat voor voedselverpakkingen wordt gebruikt, draagt enorm bij aan de ophoping van plastic in het milieu. Zo komt dit niet zelden in de oceaan terecht, waar het een bedreiging vormt voor het zeeleven. Het ontwikkelen van milieuvriendelijkere voedselverpakkingen is cruciaal om afval te verminderen en een duurzame toekomst vorm te geven. En platte pasta, waarvoor minder verpakkingsmateriaal nodig is, is een belangrijke stap in die richting, zo beweren de onderzoekers.In de studie ging het team op zoek naar een manier om milieuvriendelijkere pasta te ontwikkelen. “We werden geïnspireerd door plat verpakte meubels en hoe dat ruimte bespaart, opslag eenvoudiger maakt en de koolstofvoetafdruk – die gepaard gaat met het transport – verkleint,” zegt onderzoeker Lining Yao. “We besloten daarom te bestuderen hoe we platte pasta konden maken met een vergelijkbaar duurzaam karakter.”Het team drukte kleine groeven in het platte pastadeeg – gemaakt van alleen griesmeel, bloem en water – die er vervolgens voor zorgen dat het tijdens het koken verandert in de vertrouwde buisjes, spiralen, kronkels en slierten. Door zorgvuldig de plekken van de groeven te kiezen, kunnen de onderzoekers de exact vorm van de gekookte pasta bepalen. “De groefzijde zet minder uit dan de gladde zijde, waardoor de pasta van vorm verandert,” legt onderzoeker Teng Zhang uit. Voor een veranderende smaakbeleving hoef je overigens niet bang te zijn. “Deze platte pasta ziet, voelt en smaakt als gewone, traditionele pasta,” vult co-auteur Ye Tao aan.Het grote voordeel van deze platte pasta is dat er dus veel minder verpakkingsmateriaal nodig is. Maar dat is niet het enige. Volgens de onderzoekers kan dit zelfs onze ecologische voetafdruk verkleinen. In Italië is ongeveer 1 procent van de uitstoot van broeikasgassen afkomstig van het koken van pasta. Platte pasta gaart echter een stuk sneller dan bijvoorbeeld buisvormige pasta. Het betekent dat je platte dus minder lang in de pan hoeft te laten borrelen. En dat zou mogelijk de uitstoot tijdens het koken kunnen helpen verminderen.Al met al kan deze platte pasta, die in de pan ineens een heuse gedaantewisseling ondergaat, het gebruik van verpakkingen verminderen, ruimte besparen bij opslag en transport én mogelijk de tijd en energie die nodig is tijdens het koken, terugdringen. Wat wil je nog meer?