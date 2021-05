Man drinkt koeienurine tegen het virus

Een inwoner van India zegt het wondermiddel te hebben gevonden om de verspreiding van het virus tegen te gaan.



De man uit Uttar Pradesh, India, roept de bevolking in een videoboodschap op om koeienurine te drinken. Dat schrijft India.com.



Het is overigens niet nieuw dat inwoners van India koeienurine drinken. Hindoes beschouwen koeien als heilige dieren.



Volgens hen heeft de urine van de dieren geneeskrachtige eigenschappen en helpt het drinken tegen ziektes.



Onlangs kwamen 200 hindoes in de Indiase hoofdstad New Delhi bijeen op een speciaal evenement om koeienurine te drinken.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: