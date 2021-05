Lesauto komt bovenop geparkeerde auto terecht in Utrecht

Een bizar ongeluk in Utrecht vanavond. Een lesauto vloog uit de bocht en belandde vervolgens half bovenop een geparkeerde auto. Niemand raakte gewond.Het ongeluk gebeurde rond 19.30 uur. De instructeur en leerling waren net aan het einde van de les gekomen toen het misging. Ze reden over de Rijnlaan en wilden de Hunzestraat inrijden. In plaats van te remmen, werd er gas gegeven. De auto vloog daarop uit de bocht en kwam via de drempel en een fietsenrek met het linker voorwiel op een geparkeerde auto terecht.De leerling en instructeur raakten beiden niet gewond en konden zelf uit de auto komen. In de geparkeerde auto zat niemand. Een bergingsbedrijf zal beide auto's afvoeren.