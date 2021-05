Stalin is de nieuwe leider van een Indiase deelstaat

Een opmerkelijke nieuwe premier voor de deelstaat Tamil Nadu in India: M.K. Stalin. Het gaat niet om de oude Sovjetleider, maar om een Indiase politicus met een flinke politieke geschiedenis.



Stalin is een politiek veteraan die al als tiener in een theewinkeltje een jeugdbeweging voor een partij oprichtte. Hij voerde toen ook al campagne voor een oom. Hij werd in Tamil Nadu onder meer parlementslid, burgemeester van de hoofdstad Chennai, oppositieleider, minister en vicepremier.



Stalin is de zoon van een voormalige populaire premier van de deelstaat, M. Karunanidhi. Die hield in 1953 naar aanleiding van het overlijden van Sovjet-dictator Jozef Stalin (1878-1953) een toespraak en noemde zijn pasgeboren zoon naar hem.



Het is niet het enige voorval van een opmerkelijke naam in India. In 2012 opende een herenkledingzaak met de naam Hitler in de stad Ahmedabad. Daar bleef het niet bij: de i in de naam had de vorm van een hakenkruis.



De opening van de winkel zorgde voor hevige protesten van de lokale Joodse gemeenschap en de Indiase regering. Een maand na de opening besloot de eigenaar de naam te veranderen.



Hij zei dat hij niet wist dat Adolf Hitler verantwoordelijk was voor de dood van 6 miljoen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945). Door zijn winkel Hitler te noemen, wilde hij zijn opa eren. Die had de bijnaam Hitler, omdat hij zo streng was.

Reacties

12-05-2021 09:20:55 Emmo

Stamgast



WMRindex: 49.938

OTindex: 27.338

Ik wil wedden dat wij even ignorant zijn als het gaat om Oosterse tirannen en potentaten.

12-05-2021 09:27:09 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.412

OTindex: 3.218

Ook hier worden straten vernoemd naar mensen mensen met bedenkelijke reputatie. Die worden dan later weer hernoemd.

Ook standbeelden van wie eerst (zee)helden waren, moeten nu het veld ruimen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: