Oliepijpleidingen VS stilgelegd vanwege cyberaanval

Het grootste oliepijpleidingbedrijf van de Verenigde Staten heeft alle leidingen afgesloten vanwege een cyberaanval. Gebleken is dat de aanval een aantal ict-systemen heeft getroffen, zegt Colonial Pipeline in een verklaring.



Het bedrijf geeft geen details over de aanval, die gisteren aan het licht kwam. Uit voorzorg zijn bepaalde ict-systemen afgesloten, wat ertoe heeft geleid dat alle pijpleidingen nu dicht zijn. Onduidelijk is nog hoelang dat gaat duren. Colonial heeft een cybersecuritybedrijf in de arm genomen om de zaak te onderzoeken.



Elke dag gaan 100 miljoen vaten olie, diesel en andere geraffineerde producten door de pijplijnen van Colonial. Het gaat om bijna 9000 kilometer pijplijnen, die vooral van de Golf van Mexico naar het zuiden en oosten van de VS lopen.



Het bedrijf transporteert naar eigen zeggen 45 procent van de brandstoffen in het oosten van het land.

Reacties

12-05-2021 09:21:41 Emmo

Altijd verstandig om kritieke installatie slecht beveiligd aan het internet te knopen.

12-05-2021 09:30:16 Grouse

Dat gebeurt overal. ook in Nederland zijn vrij kritieke instanties het doelwit van cybercriminelen.

Het probleem is dat het een wedloop is tussen ontwikkelaars en criminelen.

Echt 100% waterdicht is geen enkel systeem.

