Vrouw raakt al haar spaargeld kwijt door online oplichters

Een 32-jarige vrouw is door oplichting al haar spaargeld kwijtgeraakt. De daders hadden de vrouw ertoe verleid haar bankgegevens af te staan en geld over te maken naar een niet-bestaand bedrijf.



De vrouw klikte op een link in een advertentie waarin stond vermeld dat ze door cryptovaluta in te leggen geld kon verdienen. De vrouw vond de advertentie betrouwbaar en vulde daarom haar gegevens in.



Vervolgens werd ze gebeld door een persoon die zich voordeed als medewerker van het bedrijf en aanbood haar account in te stellen. Ze moest daarvoor haar bankgegevens beschikbaar stellen en een startbedrag inleggen. Daarna maakte ze op verzoek van het niet-bestaande bedrijf nog een aantal keren geld over.



Uiteindelijk maakte de vrouw al haar spaargeld over en leende zij nog geld van familie om in te leggen. Toen het slachtoffer het verdiende geld wilde opnemen, wat zo’n 40.000 euro had moeten zijn, kwam de vrouw erachter dat zij was opgelicht.

11-05-2021 16:16:46 Mamsie

Toen het slachtoffer het verdiende geld wilde opnemen, wat zo’n 40.000 euro had moeten zijn, kwam de vrouw erachter dat zij was opgelicht.



Dat is dan rijkelijk laat.

Dat is dan rijkelijk laat.

Dieptreurig voor haar, ze was kennelijk nogal naïef. Ik hoop dat het verloren bedrag niet al te hoog was.

@Mamsie : Het zal geen € 40.000,- geweest zijn maar wel al haar spaargeld plus nog extra geleend geld. Meer dan genoeg dus.

11-05-2021 16:45:24 botte bijl

deed ik gisteren wel toen ik op FB een -keurig net- filmpje deelde (een restauranthouder die gehandicapten discrimineerde werd een loer gedraaid) en ik meteen bericht kreeg dat ik $100.000 had gewonnen. heb een paar namen van de website gegoogeld, en verder niks gedaan. er kwam wel een zeer opdringerige man in de messenger, die ik uitlegde dat ik mij die prijs niet kan veroorloven omdat ik daar 114% belasting over zou moeten betalen en toen blokkeerde jammer dat die mevrouw niet dieper heeft gegoogelddeed ik gisteren wel toen ik op FB een -keurig net- filmpje deelde (een restauranthouder die gehandicapten discrimineerde werd een loer gedraaid) en ik meteen bericht kreeg dat ik $100.000 had gewonnen. heb een paar namen van de website gegoogeld, en verder niks gedaan. er kwam wel een zeer opdringerige man in de messenger, die ik uitlegde dat ik mij die prijs niet kan veroorloven omdat ik daar 114% belasting over zou moeten betalen en toen blokkeerde

11-05-2021 16:51:36 Emmo

@Grouse : Als je dat soort dingen met geleend geld doet, dan ben je wel héél dom bezig. Zielig, maar ik heb geen medelijden.

11-05-2021 17:04:25 allone

Ze is niet de eerste en zal -helaas- ook niet de laatste zijn. Deze mensen zouden vaker WMR moeten lezen, dan zouden ze beter op de hoogte zijn

