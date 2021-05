Verdwenen vrouw (47) overleeft half jaar in natuurpark door gras te eten

Een 47-jarige vrouw die een half jaar geleden verdween in een natuurgebied in de Amerikaanse staat Utah, is levend teruggevonden. De vrouw heeft naar verluidt al die tijd overleefd door mos en gras te eten.



De vrouw, van wie de identiteit niet wordt vrijgegeven door de politie, werd in november vorig jaar als vermist opgegeven. Toen een medewerker van de US Forest Service een verlaten voertuig aantrof op een parkeerterrein in de buurt van het natuurpark, sloeg hij alarm. Hij wilde de vrouw verwittigen dat het park gesloten zou worden, maar dat bleek tevergeefs. Rechercheurs doorzochten wekenlang het gebied, maar konden de vermiste vrouw niet vinden. De vrouw heeft geen familie, maar volgens haar collega’s kampt ze met psychische problemen.



Vorige week zondag was er een nieuwe zoekactie. Met succes, want een van de vrijwilligers trof de vrouw aan in een tent. Die had ze naar verluidt gevonden in het park. Volgens de lokale politie was de vrouw ‘erg verzwakt’ en had ze ‘veel gewicht verloren’. Aanvankelijk kon de vrouw overleven op een kleine hoeveelheid eten die ze meehad, maar daarna at ze mos en gras en dronk ze water uit een nabijgelegen rivier.



,,We zijn er nu dan ook van overtuigd dat ze zelf besloot om in het gebied te blijven. Veel mensen zouden er niet voor kiezen om te leven in dezelfde omstandigheden, maar ze deed niets onwettelijks”, aldus de politie. ,,In de toekomst zou ze er opnieuw voor kunnen kiezen om terug te keren naar hetzelfde gebied. Er werden haar middelen ter beschikking gesteld als ze deze beslissing zou nemen.”

