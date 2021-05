Man doet bijzondere ontdekking in auto die hij voor 575 euro kocht op veiling

De Brit Richard Lukacs was aanvankelijk heel blij met de Seat Ibiza die hij op een online veiling kocht. Maar dat veranderde toen hij in de ruimte keek waar normaal gesproken het reservewiel ligt.



De 29-jarige Richard Lukacs betaalde iets meer dan 575 euro voor de Seat Ibiza. Eenmaal thuis bekeek hij de auto eens goed en vond negen zakken met vermoedelijk heroïne, met een marktwaarde die de prijs van de auto vele malen overtrof. Een deel was opgeborgen in het reservewielcompartiment.



De zakenman uit Thatcham zei dat de drugs in negen verzegelde plastic zakken zaten. ,,Ik had mijn dochtertje bij me, dus ik moest haar eerst afleiden. Vervolgens belde ik de politie, maar die weigerde te komen. En dus moest ik kilometers lang reizen met de drugs om ze af te geven op het bureau. Ik vond het een schokkende ervaring.”



Volgens de politie van Thames Valley kreeg de beller het advies om de drugs naar het dichtstbijzijnde politiebureau te brengen. Het veilinghuis beweert tegenover Britse media dat de auto's die worden geveild compleet worden leeggehaald en geïnspecteerd voor ze worden verkocht.

Reacties

10-05-2021 10:11:29 Mamsie

Quote:

Ik had mijn dochtertje bij me, dus ik moest haar eerst afleiden.



Hoezo? Raken kinderen overstuur bij het zien van wat zakken met poeder? Hoezo? Raken kinderen overstuur bij het zien van wat zakken met poeder?

10-05-2021 10:16:19 Emmo

@Mamsie : Misschien was moeders bang dat haar kind met dat poeder zou willen gaan kliederen.

10-05-2021 10:28:43 De Paus

S Quote: Vervolgens belde ik de politie, maar die weigerde te komen.



Ja, wat denkt die gast wel? De politie komt heus niet voor elk wissewasje. Een paar zakjes coke of crack meer of minder, daar ligt toch echt niemand wakker van.

10-05-2021 10:34:25 Grouse

Quote:

Het veilinghuis beweert tegenover Britse media dat de auto's die worden geveild compleet worden leeggehaald en geïnspecteerd voor ze worden verkocht.

Misschien hebben ze ook wel beweerd dat het een auto was die altijd binnen had gestaan en van een oud vrouwtje was geweest Misschien hebben ze ook wel beweerd dat het een auto was die altijd binnen had gestaan en van een oud vrouwtje was geweest

10-05-2021 10:43:55 Emmo

@Grouse : Als je nagaat hoeveel auto's er wel niet van oude vrouwtjes zijn geweest, dan moeten die oude vrouwtjes er wel complete vloten van limousines op na gehouden hebben

10-05-2021 10:51:27 Mamsie

Ik heb wel een brommer en die is van een oud vrouwtje.... @Emmo : Jahaa, en altijd binnen gestaan hè! Nou, ik heb er geen een.Ik heb wel een brommer en die is van een oud vrouwtje....

10-05-2021 11:37:44 Minala

@Mamsie : het was vast in vorm van hartjes en eenhoorns 💕🦄

10-05-2021 11:44:30 Emmo

@Mamsie :

Ik heb wel een brommer en die is van een oud vrouwtje.... QuoteIk heb wel een brommer en die is van een oud vrouwtje.... Altijd binnen gestaan?

10-05-2021 12:03:07 Mamsie

@Emmo : Als ik er niet op rij, ja dan staat ie in de schuur. Maar evengoed roest ie onder mijn kont weg, bij wijze van spreken.

