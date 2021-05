Malinese vrouw bevalt van negen baby's

Een Malinese vrouw is bevallen van negen baby's. Dat kwam ook voor de artsen als een verrassing: op echo's werden zeven baby's gezien, maar dat werden er dus twee meer.



"De pasgeborenen, vijf meisjes en vier jongens, en de moeder maken het allemaal goed", zegt de Malinese minister van Volksgezondheid in een persbericht. "Namens de regering van Mali wenst de minister de baby's en moeder een lang leven toe." In het land werd de bijzondere zwangerschap van de vrouw met interesse gevolgd.



De moeder, Halima Cisse (25) uit de regio Timboektoe, werd in eerste instantie verzorgd in hoofdstad Bamako. Vanwege haar uitzonderlijke situatie werd ze eind maart overgebracht naar Marokko, omdat daar specialistische zorg voorhanden was. Specialisten maakten zich zorgen over haar gezondheid en over de overlevingskansen van de foetussen. De baby's werden in Marokko ter wereld gebracht via een keizersnede.



Het krijgen van een negenling is een uiterst zeldzaam. Vaak overleven een of meerdere baby's de zwangerschap niet als gevolg van medische complicaties.

Reacties

07-05-2021 18:20:31 Emmo

Stamgast



WMRindex: 49.820

OTindex: 27.326

Dat was flink dringen daar in die buik.

07-05-2021 19:22:43 Grouse

Erelid



WMRindex: 3.359

OTindex: 3.177

Ik gok dat het geen borstvoeding wordt

07-05-2021 19:34:22 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.206

OTindex: 84.680

Is dit het resultaat van een natuurlijke conceptie of is er wat ál te enthousiast met embryo's gesmeten?

07-05-2021 19:57:59 Minala

Senior lid

WMRindex: 188

OTindex: 63

10 was zeker te hoog gegrepen?

07-05-2021 19:58:27 Buick

Erelid

WMRindex: 1.250

OTindex: 321

Wnplts: amsterdam

Zullen ze ze gestickerd hebben anders weten ze niet wie de oudste is.

07-05-2021 21:40:17 Minala

Senior lid

WMRindex: 188

OTindex: 63

@Buick : Stickers laten zo snel los. Gewoon nagellak gebruiken, allemaal een eigen kleurtje, veel efficiënter.

07-05-2021 21:56:52 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.206

OTindex: 84.680



Allemaal een kleurtje op de nagel van de linkerpink.



Laatste edit 07-05-2021 21:57 @Minala : Nog helemaal geen gek idee.Allemaal een kleurtje op de nagel van de linkerpink.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: