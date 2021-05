Is er een dokter aan boord? Hoe te vroeg geboren baby overleefde

Een vrouw die slechts 29 weken zwanger was beviel vorige week, tijdens een vlucht naar Hawaï, van een zoontje. Ze had het geluk dat er aan boord van het vliegtuig ook vier medici waren. Drie van hen werkten als verpleegkundigen op de neonatologie-afdeling van een ziekenhuis waar ze dagelijks met premature baby's werken.



Lavinia Mounga reisde op 28 april per vliegtuig van Salt Lake City in de Amerikaanse staat Utah naar Honolulu (Hawaï) toen de weeën begonnen.



Dale Glenn, een arts die zich aan boord van hetzelfde vliegtuig bevond, vertelt aan The Guardian hoe er plotseling werd omgeroepen of er een dokter aan boord was. "Dat gebeurt wel vaker", vertelt Glenn. "Maar dit keer klonk het vrij urgent."



Ze stond op en besloot de passagier te hulp te schieten. Drie verpleegkundigen – die in een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Kansas werken – zaten ook in het vliegtuig en boden hulp aan toen ze doorhadden wat er aan de hand was.



Zonder medische apparatuur slaagden de vier erin de baby succesvol ter wereld te helpen. Ze gebruikten schoenveters om de navelstreng door te knippen en gebruikten een smartwatch om de hartslag van de baby op te meten.



"We probeerden in de kleine ruimte te werken", vertelt Glenn. "Het was een uitdaging, maar de samenwerking was fantastisch." Een van de passagiers filmde de sfeer aan boord en plaatste het fragment op TikTok.



Toen de piloot opriep om de moeder te feliciteren met de geboorte van haar zoon begon iedereen te klappen:



Het duurde vervolgens nog zo'n drie uur voordat het toestel landde in Honolulu. Bij aankomst kwamen medici aan boord van het vliegtuig. Op de beelden is te zien hoe de moeder en haar zoontje, die de geboorte goed hadden doorstaan, in een rolstoel naar buiten werden gebracht.



'Zoveel geluk gehad'

De drie verpleegkundigen hebben de moeder en haar te vroeg geboren zoontje later nog op kunnen zoeken in het ziekenhuis van Honolulu. Dat was een emotioneel weerzien.



Mounga heeft het ziekenhuis inmiddels mogen verlaten, maar haar zoontje blijft voorlopig nog op de afdeling voor te vroeg geboren baby's. "Het was allemaal erg overweldigend", vertelt de kersverse moeder. "Ik heb zoveel geluk gehad dat er drie verpleegkundigen en een dokter aan boord waren die hem stabiliseerden en ervoor zorgden dat hij tijdens de vlucht in orde was."

Reacties

06-05-2021 16:43:28 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.554

OTindex: 20.309

Die moeder en kind hebben inderdaad geluk gehad met echt ter zake kundige medici aan boord. Waar zou de geboorteplaats van dat kind geregistreerd worden?





06-05-2021 16:58:21 Emmo

Stamgast



WMRindex: 49.778

OTindex: 27.326

@BatFish : Met vliegtuigen weet ik het niet, maar indien er een geboorte op schepen plaats vind is daar een centraal register voor. Hier in Nederland is dat, voor Nederlandse schepen, in den Haag. De kapitein fungeert dan, onbezoldigd, als ambtenaar van burgerlijke stand.

06-05-2021 18:25:28 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.318

OTindex: 78.028

Quote:

Ik heb zoveel geluk gehad dat er drie verpleegkundigen en een dokter aan boord waren die hem stabiliseerden en ervoor zorgden dat hij tijdens de vlucht in orde was. dat is idd een indrukwekkend team, en was zeker een goede omstandigheid. Maar Quote:

Ze gebruikten schoenveters om de navelstreng door te knippen dat vind ik toch wel heel erg knap. Ik wist niet dat schoenveters zo scherp waren dat is idd een indrukwekkend team, en was zeker een goede omstandigheid. Maardat vind ik toch wel heel erg knap. Ik wist niet dat schoenveters zo scherp waren

06-05-2021 18:52:50 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.318

OTindex: 78.028

10 jaar studie om met een schoenveter te kunnen knippen.... @Emmo : Dat blijkt10 jaar studie om met een schoenveter te kunnen knippen....

06-05-2021 19:15:14 Grouse

Erelid



WMRindex: 3.357

OTindex: 3.177



Een medicus is een

Maar ach, bij RTL gaat het toch om het effect en niet altijd om de feiten. Met alle respect voor het beroep van verpleegkundige, heb ik er toch wat moeite mee om hen medici te noemen.Een medicus is een arts. Maar ach, bij RTL gaat het toch om het effect en niet altijd om de feiten.

06-05-2021 19:31:19 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.554

OTindex: 20.309

@Grouse : Ja, die Dale Glenn is volgens dit artikel een arts. En drie verpleegkundigen, dus een mooi medisch team.

06-05-2021 21:06:30 Emmo

Stamgast



WMRindex: 49.778

OTindex: 27.326

@Grouse :

Maar ach, bij RTL gaat het toch om het effect en niet altijd om de feiten. QuoteMaar ach, bij RTL gaat het toch om het effect en niet altijd om de feiten. nieuws schreeuwsites. Uiteraard. Maar dat geldt voor wel meerschreeuwsites.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: