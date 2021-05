Sneeuwwitje wakker kussen ouderwets: Dit heeft niets te maken met ware liefde

Sneeuwwitje weer tot leven kussen. Dat kan echt niet meer, want Sneeuwwitje lag immers in een coma en kon dus geen toestemming geven voor de kus.



Dit zeggen twee recensenten van SFgate, een uitgave van een van grootste kranten van de Amerikaanse westkust, de San Francisco Chronicle. De kritiek werd geuit in een recensie over een nieuwe Disney attractie. Met jawel, in de hoofdrol: Sneeuwwitje.



De attractie is een zogeheten darkride. Vergelijkbaar met de voor Nederlanders bekende attractie Fata Morgana. Tijdens de rit wordt je in een karretje langs allerlei scenes gereden. Aan het eind van de attractie wordt de scène dat de prins Sneeuwwitje wakker kust nagespeeld.



Niet meer van deze tijd, vinden de recensenten. Zij vinden dat deze scène een verkeerd beeld van de wereld leert aan kinderen. "Elkaar kussen zonder dat beide partijen hebben aangegeven dat te willen, heeft niets te maken met de 'ware liefde' waardoor Sneeuwwitje weer wakker wordt. Het geeft een ouderwets beeld van wat een man mag doen met een vrouw", zeggen zij.



Het is niet de eerste keer dat er kritiek klinkt als het gaat om deze scène. Zo sprak in 2018 Kazue Mua, een professor aan de Osake Universiteit in Japan, er al schande van. Zij vond dat de scène seksueel geweld promoot.



Ook op andere attracties en Disneyverhalen klonk eerder kritiek. De attractie 'Jungle Cruise' (waar deze zomer ook een film van verschijnt) werd aangepast omdat er te veel negatieve beelden van zwarte mensen werden getoond. En ook de attractie 'Splash Mountain' wordt op dit moment aangepast omdat er teveel racistische scènes in zouden voorkomen.



Wat Disney vindt van de nieuwe kritiek is niet bekend. Wel is de attractie van Sneeuwwitje onlangs nog aangepast omdat kinderen de oude versie te eng vonden.

Reacties

06-05-2021 14:14:49 yes_my_dear

Oudgediende

WMRindex: 1.077

OTindex: 16.638

Wnplts: Bad Benthe

S



Ben totaal anti-discriminatie en ik ben ervoor dat kinderen vroeg leren dat ze hun eigen mening moeten volgen, maar het gaat me allemaal behoorlijk te ver. Sorry maar wat een flauwekulBen totaal anti-discriminatie en ik ben ervoor dat kinderen vroeg leren dat ze hun eigen mening moeten volgen, maar het gaat me allemaal behoorlijk te ver.

06-05-2021 14:20:26 Buick

Erelid

WMRindex: 1.225

OTindex: 318

Wnplts: amsterdam

Dat is grote mensen gedoe.

Een kind is daar helemaal niet mee bezig als vader of moeder een sprookje voorleest. Die kus heeft niets met sex te maken.

Dit zegt meer of die recensenten, dan over het sprookje.



06-05-2021 14:28:18 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 85.303

OTindex: 37.024

gelukkig zijn de kinderen voor wie de sprookjes zijn bedoeld minder gek

06-05-2021 14:34:50 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.361

OTindex: 7.191





: Sprookjes waren



Laatste edit 06-05-2021 14:36 Welja, laten we eeuwenoude volksverhalen gauw aanpassen aan onze huidige moraal. De culturele waarde daarvan is tenslotte ook maar een mening. @botte bijl : Sprookjes waren niet bedoeld voor kinderen

06-05-2021 14:36:27 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 4.888

OTindex: 5.974

S zoals de sprookjes in de parken zijn uitgebeeld zijn ze sowieso al tammer dan ze in de boeken staan, mogen we dan ook geen ongecensureerde sprookjes meer lezen?



Ze willen dus eigenlijk sneeuwwitje dood houden. als ik weer kon leven nadat ik dood gegaan was, door een kus waar ik op dat moment geen toestemming voor kan geven dan ja hoor, laat maar komen.



een kus is heel wat anders dan er bovenop klimmen en dan je gang gaan

06-05-2021 14:43:10 Buick

Erelid

WMRindex: 1.225

OTindex: 318

Wnplts: amsterdam

@venzje , dus het is eigenlijk een sprookje dat sprookjes sprookjes zijn.

06-05-2021 14:47:53 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.361

OTindex: 7.191

@Buick :

Dat valt mee als je weet dat het woord 'sprookje' afstamt van het begrip



Laatste edit 06-05-2021 14:48 Dat valt mee als je weet dat het woord 'sprookje' afstamt van het begrip sproke en verwijst naar de overlevering in gesproken vorm.

06-05-2021 15:07:11 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 7.770

OTindex: 3.151

Eigenlijk te belachelijk om er woorden aan te verspillen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: