Wanneer Marion Kramer haar coronavaccinatie krijgt weet ze nog niet, maar haar outfit hangt alvast klaar: de Rotterdamse kunstenaar heeft voor de gelegenheid een heuse galajurk van mondkapjes gemaakt. "Ik heb al een jaar geen feest gehad, dus het is wel weer tijd voor een gala-outfit."Het afgelopen jaar zijn er bij Marion veel wegwerpmondkapjes doorheen gegaan. Maar in plaats van deze weg te gooien, heeft de 55-jarige vrouw ze opgespaard. "Ik vond het meteen al leuk materiaal, want ze zijn buigbaar. Daar kon ik wel iets mee", vertelt ze aan EditieNL.Marion maakt graag kunst over thema's als recycling, klimaat en milieu. "En dan het liefst gelinkt aan de actualiteit. In dit geval dus corona."Ze kijkt erg uit naar het moment dat ze een vaccinatie krijgt. "Dat is een feestje waard en daar hoort dan ook een mooie outfit bij. Daarom heb ik een galajurk gemaakt. Dan kan ik er in stijl heen."Op het bovenstuk van de jurk heeft ze teksten geschreven die volgens haar te maken hebben met de coronacrisis, waaronder 'stay safe', 'vaccin' en 'celebrate life'. "Het is een nare tijd met een hoop negativiteit. Ik hoop mensen te motiveren om door te zetten."Als accessoires maakte ze er ook een tas en een gepimpt mondkapje met glitters bij. "Allemaal gemaakt van mijn eigen gebruikte mondkapjes, anders was het niet hygiënisch. Hoeveel er precies in zitten weet ik niet."Ze verwacht dat mensen op de vaccinatielocatie wel vreemd zullen opkijken. "Ik loop natuurlijk voor lul met die jurk. Maar de mensen hier in Rotterdam zijn lekker gek, dus ze kunnen er vast om lachen. Zo niet, dan maakt het me ook niet uit."