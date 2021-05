Niet ingeschreven bij gemeente? Dan voorlopig geen vaccinatie

Wie niet staat ingeschreven bij de gemeente en dus niet is opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP), krijgt voorlopig geen vaccinatie. Dat betekent dat honderdduizenden arbeidsmigranten, die vaak in grote groepen en dicht op elkaar wonen, voorlopig niet geprikt worden.



Dat blijkt uit navraag van het Platform voor Onderzoeksjournalistiek Investico bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), schrijft Trouw.



Arbeidsmigranten die langer dan vier maanden in Nederland werken moeten zich in principe in laten schrijven bij de gemeente, maar dat gebeurt lang niet altijd. Artsen en virologen zeggen in de krant ongerust te zijn over de beslissing hen niet te vaccineren.



"Arbeidsmigranten zijn extra kwetsbaar voor corona, doordat ze dicht op elkaar wonen en werken en vaak samen worden vervoerd", zegt GGD-arts Ashis Brahma tegen Trouw. "Daarom is het des te verstandiger om hen wel mee te nemen bij de vaccinaties."



Arbeidsmigranten zijn dan misschien ongeregistreerd, ze betalen vaak wel voor een zorgverzekering. Volgens viroloog Bert Niesters, werkzaam bij het UMCG, is dat alleen al een reden om ze wél te vaccineren.



Daarnaast loopt de hele samenleving een risico als de honderdduizenden werknemers geen prik krijgen. "Dan blijf je een reservoir voor het virus houden", zegt Niesters. "De doelstelling moet gewoon zijn om iedereen in Nederland die dat wil te vaccineren."



Vakbond FNV laat in een reactie weten het 'onacceptabel' te vinden dat de groep arbeidsmigranten wordt uitgesloten van vaccinatie.



"Deze mensen werken vaak in cruciale beroepen. Ze verdienen dezelfde bescherming als ieder ander", vertelt vicevoorzitter Kitty Jong. "Het tekent hoe er in Nederland nog te vaak naar arbeidsmigranten wordt gekeken: als tweederangsburgers."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: