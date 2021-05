Bol.com maakt 750.000 euro over aan oplichters

Een pijnlijke fout van Bol.com: het bedrijf maakte na een e-mail over een nieuw rekeningnummer ruim 750.000 euro over naar oplichters, in plaats van naar het bedrijf Brabantia. Brabantia stapte naar de rechter om het geld alsnog te krijgen.



Bol.com verkoopt onder meer prullenbakken en keukengerei van Brabantia, en doet daarom regelmatig betalingen aan het bedrijf.



De webwinkel kreeg in november 2019 een mail, schrijft het FD op basis van de uitspraak van de rechtbank. In die mail, die in gebrekkig Nederlands was geschreven, stond letterlijk: "Houd he rekening mee dat we vanaf vandaag een wijziging in onze bankrekeninggegevens hebben voor incaende betalingen. Voortaan moten all incoming betalingen have been overgemaakt naar onze filiaalrekening in Spanje. We het op prijs as u uw gegevens kunt bijwerken."



Zonder te controleren of deze mail wel van Brabantia kwam, werkte Bol.com die gegevens bij. Volgens het bedrijf leek de mail ondanks het slechte taalgebruik echt: het e-mailadres klopte en de lay-out en de handtekeningen van de directie leken authentiek. Dat kon gebeuren doordat het e-mailadres van de Brabantia-medewerker kort daarvoor was gehackt. In totaal werd er 750.493,09 euro overgemaakt aan de oplichters.



De rechtbank was het niet eens met Bol.com en vond dat het bedrijf 'gezonde argwaan' had moeten hebben na het lezen van de mail. Het sturen van een 'nieuw' rekeningnummer is een heel bekende oplichterstruc en het taalgebruik in de mail was wel erg gebrekkig, terwijl de bedrijven al jaren in het Nederlands communiceerden.



Ook had het bedrijf vraagtekens moeten plaatsen bij het verzoek om betalingen voor een ander Nederlands bedrijf over te maken naar een Spaanse bankrekening.



Redenen genoeg dus om op zijn minst even naar Brabantia te bellen om te controleren of de mail wel klopte, zo oordeelde de rechtbank. En dat betekent dat Bol.com het verschuldigde bedrag van ruim 750.000 euro alsnog moet betalen aan Brabantia.



Het bedrijf beraadt zich nog op een hoger beroep, schrijft het FD.

Reacties

04-05-2021 18:44:39 Buick









Dat Bol.com echt zou denken dat Brabantia hun geld niet meer zouden willen.

04-05-2021 18:56:16 Emmo











Ik snap alleen niet dat ze er nog een zaak van maken. Zoiets verlies je gegarandeerd. @Buick : Ik krijg eerder de indruk dat iemand bij Bol als een blind paard aan het accepteren is geweest. Lol voor die oplichters natuurlijk.Ik snap alleen niet dat ze er nog een zaak van maken. Zoiets verlies je gegarandeerd.

04-05-2021 19:11:10 Grouse









Ik krijg dagelijks phishingmail. En dan heb ik nog een boel afgevangen ook door een speciaal adres aan te maken met info@mijnbedrijfsnaam.

Ik denk dat ik gemiddeld 60 phishingmails per maand krijg.

Maar ook via sms. Net nog eentje van een buitenlands nummer. Mijn pakket was in aantocht. Klik hier om het te volgen. Nou, nee dus. Als het komt, en dat gebeurt echt niet, dan zie ik het wel.

En toen mijn boekhouder van bank veranderde heb ik eerst gebeld om te vragen of het echt zo was.

Vreemd genoeg was ik de enige die het controleerde.

