Zweed vindt in bos kunstschatten van meer dan 2500 jaar oud

Een Zweed die begin deze maand in het zuidwesten van Zweden een oriëntatietocht uitzette, is op een kunstschat uit de bronstijd gestuit. In een bos bij de plaats Alingsås vond hij zo'n vijftig sieraden en gebruiksvoorwerpen die naar schatting meer dan 2500 jaar oud zijn.Een Zweedse hoogleraar spreekt in de Götenborgs-Posten van een unieke vondst. Volgens hem zijn de hals- en armbanden, voetringen, kledingspelden en bijl zeer goed bewaard gebleven. Hij denkt dat ze van een of meerdere vooraanstaande vrouwen zijn geweest.De man uit Alingsås was net op een rots geklommen toen hij in zijn ooghoek iets zag liggen. "Eerst dacht ik dat het een lamp was, maar toen ik beter keek, zag ik dat het oude sieraden waren", vertelt hij aan de krant.Archeologen denken dat de sieraden en gebruiksvoorwerpen tegelijkertijd in de grond zijn gestopt. Al die jaren bleven ze onberoerd. Vermoedelijk zijn ze door gravende dieren aan de oppervlakte gekomen.De Zweedse wet zegt dat dergelijke vondsten aan de staat toevallen. Een speciale commissie beslist of de vinder een beloning krijgt.