Indonesië wil twee YouTubers uitzetten om geschminkt mondkapje

Twee YouTubers gingen viral met een video waarin te zien is dat ze met een geschminkt mondkapje een winkel op Bali in gaan - en daarmee de coronaregels overtreden. De Indonesische autoriteiten zijn boos en willen de twee nu het land uitzetten.YouTubers Leia Se uit Rusland en Josh Paler Lin uit de Verenigde Staten deelden de video op 22 april. Daarin is te zien dat Se een supermarkt op Bali in wil gaan, maar wordt geweigerd omdat ze geen mondkapje draagt. Lin schminkt vervolgens een nepmondkapje op haar gezicht, waarna ze alsnog de winkel in kan.De video ging viral, maar de Indonesische autoriteiten zijn boos, schrijft CNN. Met de actie overtraden de twee namelijk de lokale coronaregels, die voorschrijven dat een mondkapje in winkels verplicht is.Het land is streng met het handhaven van de coronaregels. Bij een eerste overtreding kan de politie een boete aan buitenlanders opleggen van 1 miljoen Indonesische Ruphiah, omgerekend ongeveer 57 euro. Bij de tweede overtreding van de plicht kunnen buitenlanders het land uit worden gezet.Voor Lin en Se is het dan wel hun eerste overtreding, toch worden ze door de Indonesische overheid waarschijnlijk strenger gestraft vanwege de hoeveelheid aandacht die de video kreeg. De paspoorten van de YouTubers zijn ingenomen en de autoriteiten zijn in overleg of de twee het land uit moeten worden gezet.De video is inmiddels van het YouTube-kanaal van Lin afgehaald en op zijn Instagram-account heeft hij een excuusvideo geplaatst. Daarin zeggen de twee, geflankeerd door hun advocaat, dat het niet hun bedoeling was om mensen aan te moedigen om geen mondkapje te dragen en dat de video alleen gemaakt is om mensen te vermaken.Of de video met excuses genoeg is om te voorkomen dat ze het land worden uitgezet, is nog maar de vraag. Volgens het hoofd van de lokale politie is de uitzetting op z'n plek, ook al is het hun eerste overtreding van de coronaregels."Ze schenden niet alleen de regels, maar provoceren opzettelijk in het openbaar", zegt het hoofd van de lokale politie tegen lokale media. "Het is dus gepast om ze zwaarder te straffen met niet alleen een boete, maar ook met uitzetting."