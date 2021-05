Man vast voor gooien geluksmuntjes in vliegtuigmotor

In China is voor de zoveelste keer in korte tijd een vliegtuigpassagier gearresteerd die tijdens het boarden ‘geluksmuntjes’ gooide in de motor van het vliegtuig.Volgens de Chinese autoriteiten gaat het om een man met extreme vliegangst die op het punt stond een binnenlandse vlucht te maken met vliegmaatschappij Beibu Gulf Airlines.De reiziger liep tegen de lamp omdat beveiligingscamera’s zijn daad registreerden. De camerabeelden werden bekeken, nadat personeel muntjes op de vloer nabij de motor zag, meldt lokale media.De man is gearresteerd. De airline heeft besloten vanwege de veiligheid van alle 171 passagiers om de vlucht met een dag uit te stellen, ondanks alle munten terechtkwamen.