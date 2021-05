Gehuwde vrouw die trouwde met tweede partner riskeert gevangenisstraf

Een 42-jarige gehuwde vrouw en moeder van drie kinderen uit Londen (VK) riskeert een gevangenisstraf, omdat ze in het geheim trouwde met een andere man van wie ze in verwachting was.



Opmerkelijk is dat beide echtgenoten nauwelijks 3 minuten rijden van elkaar wonen.



De vrouw was 18 jaar getrouwd met haar echtgenoot Ravi. Maar wat hij niet wist, is dat ze nog een partner had en uiteindelijk in verwachting van hem raakte.



De maximale celstraf voor bigamie in Engeland is 7 jaar.

Reacties

03-05-2021 09:03:33 venzje

En het staat op WMR omdat het in West-Europa inderdaad nauwelijks voorkomt.



Het enige geval dat ik eind jaren '80 in het politiearchief aantrof dateerde uit 1946. Het betrof een Engelandvaarder die opnieuw was gehuwd nadat hij had gehoord dat zijn vrouw in Nederland was omgekomen bij een bombardement. Achteraf bleek dat niet waar te zijn en is hij keurig weer gescheiden van zijn Britse vrouw. Niettemin een dramatisch verhaal voor alle betrokkenen.



03-05-2021 09:04:25 Emmo

Vorm van polyandrie. Alleen was dit niet met goedvinden van de beide heren, naar ik vermoed.

03-05-2021 09:16:25 Grouse

Ik heb trouwens altijd geleerd dat als je vreemdgaat, dat je dat niet in je vriendenkring, niet op je werk en niet in je eigen buurt moet doen. @Emmo : Inderdaad geen bigamieIk heb trouwens altijd geleerd dat als je vreemdgaat, dat je dat niet in je vriendenkring, niet op je werk en niet in je eigen buurt moet doen.

03-05-2021 09:32:44 Emmo

De enige vorm (officiële) van polyandrie die ik ken komt voor in Tibet en Nepal. Het heeft daar een vooral praktische functie.

Officiële polygamie bestaat bijvoorbeeld binnen de islam. @Grouse : Bigamie is het huwen met meerdere personen waar dat niet is toegestaan. Dat is hier het geval. Wat niet veel voorkomt is dat het een vorm van polyandrie betreft. Vaker zijn de heren die buiten het potje piesen.De enige vorm (officiële) van polyandrie die ik ken komt voor in Tibet en Nepal. Het heeft daar een vooral praktische functie.Officiële polygamie bestaat bijvoorbeeld binnen de islam.

03-05-2021 09:33:36 Grouse

Ik ging er abusievelijk van uit dat bigamie met tee vrouwen en bi-andrie met twee mannen was.

Juridisch geldt dat verschil echter niet



Laatste edit 03-05-2021 09:33 @venzje : Excuses. Het blijkt, nou ik het nagezocht heb, dat bigamie zowel voor mannen als vrouwen dezelfde term is.Ik ging er abusievelijk van uit dat bigamie met tee vrouwen en bi-andrie met twee mannen was.Juridisch geldt dat verschil echter niet

03-05-2021 10:04:46 Emmo

@Grouse : Eindelijk gelijkberechtiging tussen de twee (of meer?) geslachten. Een triomf voor de feministische beweging

