Video over Koningsdag Groningen met Janine Abbring en Arno van der Heyden kostte 25.000 euro aan belastinggeld (maar is tot nu toe door bijna niemand bekeken)

De Oranjevereniging in Groningen maakte een video over Koningsdag 2021 in Groningen en gebruikte daarvoor 25.000 euro subsidiegeld van de gemeente. De video is nauwelijks te vinden en door weinig mensen bekeken.

Nu er geen feest gevierd mocht worden, leek het de Algemene Oranjevereniging Oranje Nassau in Groningen een goed idee om een Koroningsdagvideo te maken. Bij de gemeente vroegen ze 25.000 euro subsidie, en die ging er ook helemaal aan op. De pr-man van de Oranjevereniging schakelde voor het filmpje het bedrijf in waar hij nauwe banden mee heeft. Logisch? Of niet?

De Koroningsdag Video van de Oranjevereniging is sinds drie dagen te zien op het Youtube-achtige maar veel minder bekende Vimeo. De productie van bijna 40 minuten wordt gepresenteerd door de bekende tv-presentatrice Janine Abbring en cabaretier Arno van der Heyden. Samen spreken ze met een hele rits bekende Groningers over Koningsdag. Een deel van die Groningers deed dat gratis, maar een aantal is daarvoor betaald door de Oranjevereniging. Wie, dat wil de club niet zeggen.



Tot nu kost de video 30 euro per kijker



Cijfers van Vimeo leren dat tot nu toe 894 mensen de video hebben bekeken, ofwel 30 euro per kijker. Daarnaast is de video te zien op de kanalen van RTV Noord en OOGTV. De video is geproduceerd door het Groningse Jazeker Productie en Communicatie van Hink Jan Apotheker. De apparatuur en cameramensen zijn geleverd door My Facilities, een bedrijf waar Apotheker vaker mee samenwerkt. Daarnaast is Apotheker namens de Oranjevereniging bestuurslid communicatie.



De communicatiespecialist van de Oranjevereniging, Apotheker zelf en ook producent van de video, wil vragen rondom zijn rol en de geldstromen niet beantwoorden. ,,Daarvoor moet je bij onze voorzitter zijn.” En zoals het is gegaan is volgens hem ,,het leven.”

Dat laatste vindt ook Peter van der Linde, voorzitter van het bestuur van de Oranjevereniging in Stad. Formeel zit Hink Jan niet in het bestuur, aldus Van der Linde. “Het bestuur wordt gevormd door drie mensen. Daar zit Hink Jan niet bij. Die zit in het clubje dat ons adviseert en een netwerk inbrengt.”

Opmerkelijk, want op de site van de Oranjevereniging staat onder de duidelijke kop ‘Bestuur Oranjevereniging Oranje Nassau, Groningen’ toch echt de naam en foto van Hink Jan Apotheker, met daarbij zijn rol: Pr en communicatie.

Oranjeclub heeft geen zin om te vertellen wie wat betaald heeft gekregen

Van der Linde laat nog wel weten dat het juist Apotheker was die binnen het bestuur pleitte voor het maken van de video, om deze vervolgens zelf te produceren. ,,Zo’n video maken kost geld, die kosten betalen wij. Maar ik ga niet zeggen hoe die geldstromen lopen en wat partijen hebben gekregen die daaraan meewerkten. Als er geld over is, storten we dat terug.”

Volgens Van der Linden heeft Apotheker geen salaris ontvangen dat betaald is met gemeenschapsgeld. ,,We werken allemaal keihard en doen dit om Stad iets leuks te geven. De enige rol die Hink Jan daarin heeft, is adviseren en zijn netwerk inbrengen. Dat is nu ook gebeurd. Verder hoeven we hier geen verantwoording af te leggen. Dat doen we aan de gemeente en die is hiermee akkoord gegaan.”



En de gemeente als geldverstrekker, wat vindt die?



De gemeente heeft, zo laat woordvoerder Hans Coenraads weten, inderdaad de Oranjevereniging de verlangde subsidie verstrekt voor het maken van een film als alternatief voor de festiviteiten die normaal gesproken op Koningsdag plaatsvinden. ,,Wij stellen geen voorwaarden aan de inhoud en de productie. Wat we wel kunnen zeggen, is dat het in korte tijd gerealiseerd moest worden en dat we waardering hebben voor het feit dat de Oranjevereniging ondanks alle beperkingen op deze manier iets heeft kunnen doen voor Koningsdag 2021.”

Reacties

03-05-2021 07:19:37 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 7.720

OTindex: 3.127

En zo houden die klojo's elkaar netjes de hand boven het hoofd

03-05-2021 08:00:38 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.754

OTindex: 3.162

Als je zoveel informatie moet besteden na de dag waarvoor het bedoeld is omdat het niet opviel dan zou ik dat bedrijf maar opzij laten liggen voor een volgende campagne, je gaat het namelijk niet winnen.



Vimeo is een betaalde site, je moet al een directe link hebben wil je iets zien. Ga je via hun home pagina zoeken dan kom je niet verder dan hun prijzen vanaf € 5,00 p/m dus erg dom om het voor je burgers het zo aan te pakken.



Ik heb het filmpje niet kunnen beoordelen of het de prijs waard was want ook ik kan het niet vinden.



03-05-2021 09:02:44 Emmo

Stamgast



WMRindex: 49.682

OTindex: 27.316

@venzje :



Overigens, bij mij is de link van @omabep : Baas boven baasOverigens, bij mij is de link van @venzje "blocked". Zonder verdere informatie.

03-05-2021 09:22:02 Grouse

Erelid



WMRindex: 3.309

OTindex: 3.145

De link van

url=http://]hiero[/url.



Laatste edit 03-05-2021 09:23 @Emmo : Dat is niet zo gek hoorDe link van @venzje is gewoon leegurl=http://]hiero[/url.

03-05-2021 10:16:58 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.754

OTindex: 3.162

@Emmo :

@venzje :



Overigens, bij mij is de link van Quote @omabep : Baas boven baasOverigens, bij mij is de link van @venzje "blocked". Zonder verdere informatie. Krijg ik ook te zien. Dus nog steeds geen duur filmpje te zien.

03-05-2021 10:53:56 Emmo

Stamgast



WMRindex: 49.682

OTindex: 27.316

@venzje : Ik heb de eerste minuut bekeken (dank daarvoor) maar die centen hadden ze beter in de zak kunnen houden. Wat een afgang.

03-05-2021 10:59:38 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.319

OTindex: 7.170

@Emmo : Heel veel verder ben ik ook niet gekomen.

03-05-2021 11:20:23 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 7.720

OTindex: 3.127

@Emmo : @venzje : Dan zal ik er überhaupt maar niet aan beginnen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: