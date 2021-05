Bram fietst door 3275 steden en dorpen in Nederland: Limburg is het mooist

Het begon in 2007 met een grap van vrienden: "Wedden dat je niet alle dorpen van Brabant langs kunt fietsen?" Veertien jaar later kan Bram Witvliet uit Nijmegen met 3275 plaatsen zijn twaalfde provincie afvinken: Drenthe. Door alle dorpen en steden in Nederland op de fiets af te leggen, wilde Witvliet met zijn project Bram Fietst aandacht vragen voor natuur en milieu.



"Het is bizar, het is nog een beetje een roes", zegt Witvliet. "Het project waar ik sinds 2007 mee bezig ben geweest, is nu afgerond. Dat is heel raar, maar ook wel heel bijzonder."



In totaal legde Witvliet, die opgroeide in Eindhoven, ruim 25.000 kilometer af, verdeeld over 250 tochten. Van alle dorpen en steden die hij bezocht, maakte hij een foto van het plaatsnaambordje. Ook buurtschappen met een "leuke naam", zoals Boerenhol en Laad en Zaad, werden opgenomen in zijn lijst.



De uitdaging begon in de vierde klas van de middelbare school. Een klasgenoot daagde Witvliet uit om binnen een jaar alle Brabantse plaatsen af te fietsen. "Zij zouden iets inzetten, een stuk taart of een cd. Als ik het zou halen, zou ik alles krijgen. Als ik het niet zou halen, moest ik dat aan hen geven", zegt Witvliet. "Je bent jong en impulsief, dus ik ging de weddenschap aan."



Op 30 december van dat jaar tikte hij op de valreep de laatste Brabantse plaats aan. Het smaakte naar meer; vanaf dat moment zou hij vrijwel ieder jaar een andere provincie uitfietsen. "Ik vond het zo leuk, om een andere omgeving te leren kennen en op plekken te komen waar je anders nooit komt."



Evolutie van de weddenschap

Na vier weddenschappen waren zijn vrienden het wel beu. "Omdat ze wisten dat ze die taarten en cd's toch wel kwijt zouden zijn", zegt Witvliet lachend. Hij besloot daarom geld in te zamelen dat ten goede zou komen aan natuurbehoud. "Op die manier kon ik ook een beetje mijn milieuactivisme kwijt. Het begon als een grap, maar de actie kreeg een heel ander karakter."



Aanvankelijk fietste Witvliet alles vanuit zijn uitvalsbasis Eindhoven. Eerst op de stadsfiets, later ook op de racefiets. Na enkele jaren verplaatste hij zich naar Nijmegen, waar hij ging studeren.



Voor de noordelijke provincies pakte hij zo nu en dan weleens de trein. "Het is extreem inefficiƫnt om alles te fietsen, omdat je heel veel kilometers maakt en weinige plaatsen kan doen. Maar dit hele project is nooit om efficiƫntie gegaan, dus ik vond het soms toch leuk om het wel helemaal te fietsen."



Nu hij als een van de weinige Nederlanders alles gezien heeft, is hij duidelijk: Limburg is volgens hem de mooiste provincie van Nederland. "Ik vond het heuvellandschap in het zuiden heel magisch. Als je daar fietst denk je: hoe kan dit Nederland zijn?"



Op nummer twee staat Drenthe, "vanwege de afwisselende natuur", aldus Witvliet. Ook over de lelijkste provincie hoeft hij niet te twijfelen: "Absoluut Flevoland, die vind ik echt vreselijk. Die kaarsrechte polderwegen daar, als fietser kwam ik niet aan m'n trekken."



Dat zijn project er nu echt helemaal op zit, kan Witvliet nog niet helemaal bevatten. "Ik denk dat het zwarte gat nog moet komen", zegt hij. "Ieder jaar was ik met een andere provincie bezig in mijn hoofd, dat is nu niet meer zo. Ik denk dat het besef dat ik echt overal ben geweest in Nederland, nog moet komen."



Witvliet hield alle fietstochten nauwkeurig bij op zijn website bramfietst.nl. Deze verhalen wil hij bundelen in een boek over fietsen door Nederland.

