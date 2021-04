Inbrekers Wateringen parkeren auto precies voor een camera

WATERINGEN - Drie inbrekers denken slim te zijn door hun auto uit het zicht te parkeren, om de hoek van de woning waar ze toeslaan. Waar ze waarschijnlijk geen rekening mee houden, is dat daar precies een bewakingscamera hangt.Op woensdag 23 september is de 86-jarige bewoner van een woning aan de Gaelstraat in Wateringen in de garage die bij zijn woning hoort. Als hij terugkomt, blijkt er te zijn ingebroken. De inbrekers zijn binnen gekomen door een raam open te breken. Alles is overhoop gehaald en een zware kluis met waardepapieren, sieraden, een horloge en munten is weg.Dankzij een camera van een woning verderop in de straat, om de hoek van het huis van het slachtoffer, is er beeld van de drie verdachten. Ze parkeren hun blauwe Hyundai i30 met buitenlands kenteken precies in het midden van het beeld. Tijdens het uitstappen zijn ze duidelijk in beeld. Even later komen ze terug met de kluis en ze rijden weg.