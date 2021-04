Vrouw maakt ice cream in toiletpot

In een virale video propt een vrouw haar toiletpot vol met ijsblokjes en schenkt diverse snoepsoorten en ice cream erin.Vervolgens spoelt ze het toilet door en ontwikkelt zich een romig brouwsel dat ze schenkt in een aantal glazen, mogelijk met de intentie om die aan gasten te serveren, schrijft Lad Bible.Het is niet duidelijk of het om een nieuw toilet gaat en of de inhoud inderdaad aan gasten is gegeven.Een aantal Facebookgebruikers reageerde vol afschuw, terwijl anderen beweren dat het om een grote grap gaat.