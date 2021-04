Franse burgemeester die veroordeeld is voor misbruik runt stad vanuit de gevangenis

Een Franse politicus en ex-staatssecretaris is veroordeeld wegens misbruik maar hij weigert zijn post als burgemeester op te geven.



Georges Tron kreeg vorige maand vijf jaar cel opgelegd, waarvan twee voorwaardelijk. Sindsdien zit hij in de cel, meldt Insider.



Tron (63) is de burgemeester van de stad Draveil, ten zuiden van Parijs.



“Mijn eerste wethouder zal mijn functie waarnemen in de tijd dat ik verhinderd ben’’, liet hij vanuit de gevangenis weten. Maar officieel blijft Tron dus de baas. Op de website van de stad staat hij nog steeds lachend op de foto als burgemeester.



“Het is onvoorstelbaar dat een man die veroordeeld is wegens misbruik aan de macht blijft in zijn gemeente”, schrijven politici en feministisch organisaties in een open brief. “Hij schrijft laconiek dat hij ‘verhinderd’ is, maar hij is veroordeeld voor een misdrijf”.



De ondertekenaars vinden het vooral schrijnend omdat Tron, als veroordeelde burgemeester, verantwoordelijk is voor de veiligheid in de stad, óók van de vrouwelijke inwoners.

29-04-2021 14:14:05 BatFish

Kennelijk zit daar een fors gat in de wetgeving, als burgemeesters kunnen aanblijven terwijl ze zelfs effectief in de gevangenis zitten. Meestal is er wel wetgeving beschikbaar dat als iemand in het verleden bepaalde misdrijven heeft gepleegd, hij (of zij) niet meer in aanmerking komt voor een publiek ambt. Kennelijk heeft men er niet aan gedacht wat er moet gebeuren als de veroordeling tijdens de ambtsperiode plaatsvindt.

29-04-2021 14:36:32 venzje

Misbruik is een wijd begrip en het wordt uit het artikel niet duidelijk wat of wie hij heeft misbruikt.

Elders valt te lezen dat hij tijdens werktijd en op de werkplek een vrouwelijke ondergeschikte heeft verkracht.

29-04-2021 15:05:40 Grouse

Ook in Nederland is het hebben van een strafblad geen beletsel om een openbare functie uit te oefenen. Je mag gewoon zitting hebben in het parlement. Ook ministers hoeven niet weg als ze een strafblad hebben. Waarom zou dat voor burgemeesters anders zijn?

Maar vanuit de gevangenis kun je niet effectief besturen lijkt me. Ontslag op basis van ongeoorloofde afwezigheid lijkt me op zijn plaats. @venzje : Dat klinkt toch wel als behoorlijk misbruik.Ook in Nederland is het hebben van een strafblad geen beletsel om een openbare functie uit te oefenen. Je mag gewoon zitting hebben in het parlement. Ook ministers hoeven niet weg als ze een strafblad hebben. Waarom zou dat voor burgemeesters anders zijn?Maar vanuit de gevangenis kun je niet effectief besturen lijkt me. Ontslag op basis van ongeoorloofde afwezigheid lijkt me op zijn plaats.

29-04-2021 15:39:03 allone

@Grouse :

: Dat klinkt toch wel als behoorlijk misbruik.. Quote @venzje : Dat klinkt toch wel als behoorlijk misbruik.. eerder als onbehoorlijk

29-04-2021 17:38:52 botte bijl

bij die vent helpt een therapeutische schop onder zijn kont

