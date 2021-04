Kerk ontslaat therapeut die sceptisch is over pornoverslaving en homoseksualiteit

De Mormoonse Kerk in Utah (VS) heeft haar therapeut ontslagen, die niet wil buigen voor hun regels betrekking tot homoseksualiteit en pornoverslaving.



Ook is haar lidmaatschap ingetrokken, schrijft Xbiz.



Ze vindt dat pornografie niet gezien moet worden als een zonde of verslaving, maar een levensstijl. Evenmin vindt ze dat homoseksualiteit een zonde is.



Het besluit van de Kerk druist volgens haar in op datgene dat De Bijbel leert.



De Bijbel leert om lief te hebben, terwijl de Kerk bewust personen uitsluit en worden mensen verbannen.

