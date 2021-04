Dieven leveren brood na mislukte roofoverval op broodtransportwagen

Bewoners ontvingen brood van dieven die hadden geprobeerd een broodtransportwagen te beroven.



De gewapende rovers overvielen de chauffeur en zijn meerijder, maar waren niet in staat om bij de kluis te komen en besloten om het opgestapeld brood voor de kluis te verdelen aan de plaatselijke bevolking.



Het incident vond plaats in Zuid-Afrika.



De meerijder kon vluchten uit het voertuig en schakelde de politie in. Dat meldt News 24.



Nadat ze alle brood hadden gedistribueerd, lieten ze de chauffeur uitstappen en reden weg met het voertuig.



Niemand raakte gewond.

Reacties

28-04-2021 14:09:50 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 85.194

OTindex: 36.978



ik vind dat we recht hebben op een een broodtransportwagen met een kluis ?¿?ik vind dat we recht hebben op een plaatje

28-04-2021 14:26:32 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.137

OTindex: 84.541

@botte bijl : Het blijkt daar hard nodig te zijn om de kassa goed op te bergen, dat zien we maar weer eens.

28-04-2021 14:37:12 Buick

Erelid

WMRindex: 1.172

OTindex: 303

Wnplts: amsterdam

De afnemers van het brood zullen de chauffeur moeten betalen denk voor de levering.

Vroeger hadden de vrachtwagenchauffeurs in Nederland ook altijd veel geld mee want als ze moesten tanken dan gebeurde dat contant.

