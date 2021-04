Getrouwde vrouw verdient meer dan US$4000 per maand door winden te laten

De 48-jarige moeder van twee kinderen verkoopt de videos aan mensen die haar willen zien en horen puffen.



De vrouw vertelt dat ze een speciaal dieet volgt om zo optimaal mogelijk te ‘presteren.’ Haar dieet bestaat voor een groot deel uit Mexicaans eten, salade, bonen, asperges en avocado’s.



Naar verluidt zit de vrouw al 20 jaar in het vak.



De Amerikaanse met de pseudoniem Emma Martin meldt verder dat haar man op de hoogte is van haar ‘werk’, maar dat haar kinderen er niets vanaf weten.



Diverse cliënten betalen US$7 per minuut voor haar op maat gemaakte videos, meldt Dailymail.

Reacties

28-04-2021 09:34:16 Emmo

Stamgast



WMRindex: 49.544

OTindex: 27.301

Bij deze verklaar ik met de hand op mijn hart dat ik niet tot de clientèle van de geachte dame behoor.

28-04-2021 09:35:48 Grouse

Erelid



WMRindex: 3.252

OTindex: 3.124

Ze heeft kennelijk ook voldoende betalende volgers voor $4,99 per maand om daar $2400,-- mee te toucheren. Je moet er maar van houden. Mijn smaak is het niet

28-04-2021 09:42:22 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.271

OTindex: 77.966

$7 per minuut is dan ook een goed uurloon, t.w. $420



28-04-2021 09:42:34 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.267

OTindex: 7.145

Het rare aan dit artikel is dat we alleen in de kop kunnen lezen waar het daadwerkelijk over gaat. In het artikel zelf wordt alleen het woord 'puffen' een keer genoemd, iets waarbij ik me normaal gesproken iets héél anders voorstel.

28-04-2021 09:56:30 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.134

OTindex: 84.537

Wie betaalt voor een scheet

is nog gekker dan ie weet!

28-04-2021 10:42:02 Emmo

Stamgast



WMRindex: 49.544

OTindex: 27.301

@venzje :

Het rare aan dit artikel is ..... QuoteHet rare aan dit artikel is ..... Sommige artikels en koppen zijn dermate raar dat ze alleen al om die reden het vermelden waard zijn

28-04-2021 11:05:02 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.531

OTindex: 20.264

Maar je bent wel een beetje raar als je daarvoor gaat betalen.... Mooi kreet in het originele artikel: flatulence cammingMaar je bent wel een beetje raar als je daarvoor gaat betalen....

