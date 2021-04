Moeder gaat er vandoor met partner dochter terwijl die beviel van zijn kind

De vrouw kwam eind januari erachter dat haar man ervan door was gegaan met haar bloedeigen moeder.



Ze was net bevallen van haar zoon genaamd Reuben.



De Britse Jess (24) had een relatie met de 29-jarige Ryan en waren in verwachting van hun tweede kind. Het koppel was tijdelijk ingetrokken in de woning van vader en moeder van Jess.



Maar tot grote teleurstelling van Jess is haar moeder binnen een paar weken vreemdgegaan met Ryan.



De relatie tussen haar 56-jarige vader Eric en moeder Georgina, 44, was al de laatste tijd slecht, maar ze had niet verwacht dat haar moeder met haar veel jongere vriend vandoor zou gaan.



Dat juist de kersverse oma van Reuben er vandoor gaat met de vader van de kleine is een ultieme vorm van verraad volgens Jess, schrijft 7 News.



Kort na de geboorte van Reuben liet Ryan de moeder van zijn twee kinderen via WhatsApp weten een eind aan de driejarige relatie te maken.

Reacties

26-04-2021 18:05:21 allone

Oudgediende



En nu? Wordt hij nu de vader van de kinderen of de grootvader?

26-04-2021 18:13:35 Emmo

Stamgast



@allone : Ach, zo lang het maar in de familie blijft ....

