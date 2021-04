Vader van ontvoerde 22-jarige vrouw beëindigt eigen leven nadat politieagent geld eist

Een man uit India die overstuur raakte nadat een politieagent ruim US$1500 eiste om zijn ontvoerde dochter te redden, heeft de hand aan zichzelf geslagen.



De 45-jarige man verhing zich in zijn woning kort na het vertrek van de agenten, meldt India Tv.



De familie zegt dat de man radeloos en boos was omdat de politie niet van plan was om de vermissing van zijn 22-jarige dochter te onderzoeken.



Daarvoor moest hij eerst met het geld op de proppen komen.



De politieagent is intussen geschorst.

