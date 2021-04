Blanke leerkracht knipt haar 7-jarige leerling kort zonder toestemming ouders

De ouders van een 7-jarig meisje uit de VS zijn woedend omdat een lerares zonder toestemming het haar van hun dochter kort knipte.De ouders zijn een petitie gestart en eisen dat de leiding van de school in de Amerikaanse staat Michigan de zaak op een correcte wijze aanpakt, schrijft The Sun.Het meisje genaamd Juree is van gemengde raciale afkomst en heeft krullend, golvend haar tot aan haar schouders.Het meisje kwam huilend thuis aan, nadat een leerling een deel van haar haar had geknipt.De ouders lieten het andere deel gelijkknippen en speelden het incident door aan de school die aangaf dat er gesproken zou worden met de leerling en haar ouders.De volgende dag kwam Juree thuis aan en was het haar helemaal kortgeknipt.Volgens het meisje zou de klassejuf dat hebben gedaan. De schoolleiding kan geen concrete verklaring geven, maar zegt dat zij niet kan optreden tegen de juf.