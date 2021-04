Koppel verhuist 18 keer binnen 3 jaar om vrees vrouw voor kakkerlakken

Een jong koppel uit India is binnen 3 jaar 18 keer verhuist, omdat de vrouw extreem bang was voor kakkerlakken.



De vrouw blijft erbij dat ze in een kakkerlakkenvrije woning wil wonen, schrijft Oddity Central.



De echtgenoot is de situatie al zat en is een echtscheiding aan het voorbereiden.



Volgens artsen lijdt de vrouw aan katsaridafobie, een specifiek type fobie waarvoor kakkerlakken worden gevreesd.



Alhoewel ze weten dat kakkerlakken ze geen ernstige schade kunnen berokkenen – aangezien ze meestal erg klein en ongevaarlijk zijn – kunnen mensen met katsaridafobie zo’n buitensporige afkeer krijgen dat ze zelfs in paniek raken.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: