Deze app vertelt je wanneer je iets racistisch dreigt te posten

De app Nextdoor heeft een nieuwe functie gelanceerd die gebruikers waarschuwt wanneer ze mogelijk een racistisch bericht willen delen op het buurtplatform. Het programma geeft je de kans om het bericht nog aan te passen, maar gebruikers kunnen ook kiezen om de originele versie te delen.



De app Nextdoor heeft een antiracismenotificatie geïntroduceerd die gebruikers vraagt om hun boodschap te herschrijven als het programma denkt dat het bericht aanstootgevend is. Nextdoor, waar je een netwerk maakt met mensen uit je buurt, zoekt zelf actief naar woorden en zinnen waarvan het vermoedt dat ze racistisch zijn. Vindt het die, dan krijgt de gebruiker de vraag om het bericht aan te passen, maar dat is niet verplicht. Je kan ook de originele versie op het platform zetten.



Nextdoor denkt al langer na over manieren om de communicatie op het platform beschaafd te houden. Eerder lanceerde het al een Kindness Reminder. Die vergelijkt berichten met posts die eerder al als beledigend werden bestempeld. Heeft een tekst daar veel van weg, dan zal die gebruiker de vraag krijgen om het aan te passen.



Het bedrijf stelt dat het met de nieuwe notificatie vooral als doel heeft om gebruikers te signaleren dat ze mogelijk een inbreuk plegen op het bedrijfsbeleid rond sociale discriminatie. De Kindness Reminder zou naar eigen zeggen de hoeveelheid “onbeschofte content” met 30% hebben doen afnemen.

Reacties

24-04-2021 14:12:36 Emmo

Goed. Schijnbaar mogen we al niet meer zelf bepalen of iets al dan niet racistisch is. Ook daar is al een algoritme voor.

Heeft iemand al gekeken hoe racistisch alleen al dat feit is?

