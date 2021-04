Utrechters schrikken wakker van zware knallen: We stonden meteen naast ons bed

UTRECHT - In Utrecht, Vleuten en Maarssen zijn rond kwart over vijf maandagmorgen drie zware knallen gehoord. Veel wakker geschrokken mensen belden meteen 112, maar de politie heeft de zaak nog niet kunnen ophelderen. Een bewakingscamera heeft het geluid vastgelegd.



Bewoners van de wijk Zuilen zeggen dat de explosies in de omgeving van winkelcentrum Rokade waren. "We hebben daar onderzoek gedaan, maar troffen geen verdachten of vuurwerkresten aan. Als mensen tips hebben dan horen we het graag", laat een politiewoordvoerder weten.



In Zuilen bestaat het vermoeden dat er zwaar vuurwerk is afgestoken. "Wij schrokken wakker en stonden bij de eerste knal meteen naast ons bed", zegt een bewoonster van het Niftarlakeplantsoen. "Van de tweede en derde knal hebben we ook de lichtflitsen gezien, net als onze buren."



Toen de bewoonster maandagochtend een wandeling maakte viel haar op dat er langs het water in het Muiderslotplantsoen versnipperde stukjes papier liggen en dat er een donkere plek in het pad zit met wat kuilvorming. "Dat was er zondag nog niet, toen ik er liep." De politie doet hier inmiddels onderzoek, melden getuigen.



Een andere bewoner laat weten: "Het leken wel bommen. Ik liep naar de bus en voelde de trilling door mijn lijf gaan. De lichtflitsen waren net onweer."

'Een bewakingscamera heeft het geluid vastgelegd.'



Goh, dat zal vast helpen de knallers op te sporen..

