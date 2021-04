70% wil liever op vakantie dan ware liefde vinden

Met de zomerse vakanties in aantocht maken we ons op voor een periode van reizen. Onderzoek van Booking.com wereldwijd onthult dat we dit jaar liever op reis gaan dan de ware liefde vinden.



Booking.com deed een enquête onder 28.000 mensen afkomstig uit 28 landen. Uit dat onderzoek komt naar voren dat reizen de hoogste prioriteit heeft zodra de huidige pandemie voorbij is.



Iets meer dan de helft van de deelnemers geeft aan dat reizen nu meer waarde heeft dan voor corona. Daarbij geeft driekwart van de ondervraagden aan dat reizen straks belangrijker voor hen is dan een eventuele promotie op het werk. Sterker nog: 71% verkiest reizen komende zomer boven het vinden van ware liefde.



Hoogleraar psychologie Ap Dijksterhuis aan de Nijmeegse Radboud Universiteit kan het verlangen naar vakantie verklaren. Volgens hem is reizen een belangrijk deel van onze gezondheid. “Reizen maakt ons gelukkiger en het houdt ons brein lenig”, zo beargumenteert hij. Dit volgt dan ook uit het eerdergenoemde onderzoek, waarbij zo’n 40% van de ondervraagden aangeeft geestelijke gezondheidsklachten te ondervinden van de huidige reisbeperkingen.

Reacties

23-04-2021 08:06:01 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 3.821

OTindex: 63

ik denk dat iedereen wel aan vakantie toe is. Maar liever vakantie als de ware liefde vinden of promotie hebben?

Ik heb daar mijn twijfels over.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: