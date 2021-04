Incestdrama komt aan het licht nadat meisje zei dat ze niet wist van welke broer haar zus zwanger is

Een bizar incestdrama in Australië kwam aan het licht, nadat een van de meisjes op school vertelde dat een van haar zussen zwanger was en dat ze niet wist welke van haar broers de vader was.



De politie trof een ernstig ingeteelde familie aan op een boerderij. Een veertig-koppige familie bestaande uit vier generaties.



De kinderen zijn zwaar misvormd, vervuild, hebben gezondheidsproblemen en enkelen kunnen niet eens praten.



De familie beschouwde het plegen van incest als de normaalste zaak van de wereld, schrijft The Sun.



Broers en zussen waren gewend om de hele dag geslachtsgemeenschap met elkaar te hebben, maar ook met ooms, tantes, neefjes en nichtjes.



Meisjes die zwanger raakten, kregen door hun jonge leeftijd vaak miskramen die zonder tussenkomst van artsen werden afgehandeld. De niet-levensvatbare vrucht zou steeds zijn begraven.



Inmiddels zijn de meeste kinderen ondergebracht in gespecialiseerde opvangcentra waar ze worden begeleid door psychologen en worden er heropgevoed.

Dat komt daar kennelijk vaker voor. Zo krijgt 'down under' wel een andere betekenis.

