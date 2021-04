100-jarige vrouw geweerd uit supermarkt omdat ze geen COVID gezondheidspaspoort heeft

Een 100-jarige vrouw uit Chili kon de afgelopen week haar noodzakelijke boodschappen bij een supermarkt niet halen, omdat ze niet beschikte over een ‘gezondheidspaspoort.’



De beveiligingsmedewerker liet de vrouw ondanks aandringen van haar en andere bezoekers om haar even toe te laten, niet toe tot de zaak. De man vreesde dat hij zijn baan kwijt zou raken, schrijft Life Site News.



Uiteindelijk schoot iemand de vrouw te hulp en bood aan om de kip die ze nodig had voor haar te kopen. De leiding van de supermarkt heeft haar verontschuldigingen aangeboden op social media, maar haalt aan dat zij geen uitzonderingen kan maken en slechts de richtlijnen van de overheid volgt.



Chili kondigde in 2020 aan dat het zou beginnen met het uitreiken van ‘gezondheidspaspoorten’ aan mensen die genezen zijn verklaard van Covid-19. Als er antilichamen worden aangetroffen in hun bloed, zouden ze meteen weer aan het werk mogen.



In een verklaring het afgelopen jaar waarschuwde de VN-organisatie, WHO, voor uitgifte van zogenoemde immuniteitspaspoorten, omdat er geen enkel bewijs is dat mensen die zijn genezen van Covid-19 en antistoffen hebben, beschermd zijn tegen een tweede infectie’, zegt de WHO.

Reacties

21-04-2021 08:44:43 DrZiggy









S And so it begins..



We gaan corona nog HEEL lang voelen. En niet door de sterfgevallen, maar door de extreme veranderingen die eruit voortkomen zoals uitsluiten, machtsmisbruik en een antisociale samenleving.





21-04-2021 09:10:20 Emmo











Dat leert de geschiedenis. Alleen is de mensheid zo verrekte hardleers. @DrZiggy : Als ambtenaren het overnemen zullen eens nuttige regels gaan verworden tot overtollige relieken waar zonder aanziens des persoons op gehandhaafd wordt.Dat leert de geschiedenis. Alleen is de mensheid zo verrekte hardleers.

21-04-2021 09:11:14 KhunAxe









@DrZiggy : Ben ik helemaal met je eens.. Hoewel ik mij haast te zeggen dat het e.e.a. hier in Thailand erg relaxed is, zeker hier in de negorij waar ik woon

21-04-2021 09:29:51 venzje













@Emmo : Het belangrijkste dat de geschiedenis leert is dat de mens niets van de geschiedenis leert.

