Gevaarlijk en mysterieus beest in boom blijkt croissant

Een Poolse dierenhulporganisatie kreeg deze week een mysterieuze oproep binnen over een vreemd beest dat in een boom op de loer zou liggen. ,,Mensen openen hun ramen niet meer, omdat ze bang zijn dat het hun huis binnensluipt”, meldde een paniekerige beller. Uiteindelijk bleek het ‘gevaarlijke dier’ een onsmakelijke croissant.De Krakow Animal Welfare Society kreeg de ‘dringende’ oproep binnen. ,,Het zit al twee dagen in een boom bij het huis aan de overkant! Mensen openen hun ramen niet meer, omdat ze bang zijn dat het hun huis binnengaat. Het is bruin”, gaf een bijna hysterische vrouw door aan een dierenwelzijnswerker.Die suggereerde dat het misschien om een roofvogel ging. De beller ontkende dat en beweerde dat het om een ‘lagune’ ging. Achteraf bleek dat ze een leguaan bedoelde.Toch gingen enkele diereninspecteurs even langs. Het was onwaarschijnlijk dat een reptiel de koele lentetemperaturen in Krakau zou kunnen overleven, maar het kon gaan om een achtergelaten huisdier. Bij aankomst zagen de dierenwerkers het dier zonder kop en ledematen in de boom: het bleek namelijk om een croissant te gaan. Iemand had die waarschijnlijk uit het raam gegooid om een vogel te voeren.De dierenorganisatie kon gelukkig smakelijk lachen om het voorval. De vereniging benadrukte dat dit incident mensen vooral niet mag ontmoedigen om een verwaarloosd of achtergelaten dier te melden.