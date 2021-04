Mariniers enthousiast over tests met vliegpak

Het Korps Mariniers heeft de afgelopen tijd geoefend met een vliegpak. De mariniers zouden zo'n pak misschien kunnen gebruiken om zich gemakkelijker te verplaatsen.Het vliegpak is een soort harnas met straalmotoren op de rug en de armen. Met een gashendel en armbewegingen is het pak te besturen door de lucht. Stuntmannen gebruiken dit soort toepassingen al langer."Dankzij het pak kunnen militairen op plekken komen die voorheen vrijwel onbereikbaar waren", schrijft Defensie. Er is geoefend met het aan boord gaan van schepen en er is getest in bebouwde omgeving.De mariniers zijn er enthousiast over. De tests worden geƫvalueerd en op basis daarvan besluit Defensie op welke manier het pak wordt gebruikt. "Het mooie is dat dit soort ontwikkelingen dingen mogelijk maken die we zelf niet zouden bedenken", zegt majoor der mariniers Mark Haasdijk. "Dit opent deuren."