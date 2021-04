Canadees parlementslid door het stof na videovergadering in blootje

Een lid van het Canadese Lagerhuis is door het stof gegaan bij zijn collega's na een blunder in een videovergadering met andere parlementariërs. Hij verscheen daar afgelopen week vrijwel naakt voor de camera.Op een screenshot, in het bezit van persbureau The Canadian Press, is politicus William Amos van de Liberal Party uit Quebec zonder kleren te zien, staand tussen de vlaggen van Canada en Quebec. Zijn edele delen werden bedekt door iets wat lijkt op een mobiele telefoon.De fout van Amos werd in de vergadering benoemd door een oppositielid, dat er fijntjes op wees dat mannelijke parlementariërs volgens de regels een jasje en een stropdas moeten dragen, maar ook een overhemd, ondergoed en een broek. De speaker bedankte haar later voor haar "observaties"."Dit was een ongelukkige fout", zei Amos achteraf in een verklaring. "Mijn camera ging per ongeluk aan toen ik mij na het joggen aan het omkleden was. Ik bied mijn oprechte excuses aan voor deze onbedoelde afleiding. Het was echt een vergissing en het zal niet meer gebeuren."Hoe de beelden bij het persbureau terecht zijn gekomen, is overigens onduidelijk, want de beelden waren alleen te zien voor de parlementsleden en medewerkers. "Dit is een waarschuwing voor iedereen", zei een collega van Amos van de Liberal Party. "Je moet er altijd van uitgaan dat de camera aan staat, en let op dat je gepast gekleed bent als je in de buurt van een camera ronddwaalt."Volgens hem is Amos "enorm aangeslagen" door het incident. "Ik denk niet dat hij verkeerde intenties had. Het was gewoon een ongelukje."