Eén op de drie ouders snapt de lesstof van groep 8 vaak niet

Veel ouders hebben eraan moeten geloven afgelopen jaar: de eigen kinderen les geven. Vooral ouders met kinderen in groep 8 hadden het zwaar. Eén op de drie ouders begreep de lesstof vaak niet.



Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG.



Ouders met een mbo-opleiding zaten het vaakst met de handen in het haar, zo'n 39 procent van deze ouders gaf aan het schoolwerk van hun kind in groep acht niet te begrijpen. Bij ouders met een hbo- of universitaire opleiding ligt dit percentage op 20 procent.



Verschillen tussen vaders en moeders

Volgens de onderzoekers geven mannen vaker aan de lesstof van hun kinderen in groep 7 en 8 goed te begrijpen, terwijl vrouwen juist de lesstof in groep 1, 2 en 3 beter begrepen en konden uitleggen.



De wetenschappers zien ook andere duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Zo raken mannen minder gefrustreerd door het thuis lesgeven. Maar vrouwen kunnen beter schakelen tussen de rol van leerkracht en de rol van ouder. Ook kunnen ze als leerkracht beter omgaan met kinderen in verschillende groepen.



Ook de grootte van het gezin speelt een rol. Van de ouders met één kind geeft 9 procent aan vaak gefrustreerd te zijn door het thuisonderwijs, bij ouders met drie of meer kinderen is dit opvallend lager: slechts 2 procent.



Aan het onderzoek deden ruim 2000 gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd mee.



Overigens, ook als ouders de stof zelf prima snappen, lukt het niet altijd om het ook uit te leggen aan hun kinderen, zei ontwikkelingspsycholoog Steven Pont eerder tegen RTL Nieuws.

18-04-2021 12:09:35 BatFish

Oudgediende







Ja, lesgeven is echt een taak voor professionals. Dat doe je er niet even bij tussen de Teams-vergaderingen en het huishouden.

18-04-2021 12:20:32 Mamsie

Oudgediende







Als het allemaal zó eenvoudig was dat ouders dat er gewoon eventjes bij konden doen, waren er geen opleidingen tot leraar nodig.

18-04-2021 12:50:25 De Paus

Oudgediende







S Waar ik moeite mee heb, is het godsdienstonderwijs. Vooral dat verhaal over die man, hoe heette hij ook alweer, die rondtrok om mensen te genezen, die van water wijn maakte en die over het water liep. Nou ja, ik lul gewoon een beetje over Urbi et Orbi en dan stoppen de mensen weer geld in het kerkenzakje. Daar gaat het tenslotte toch om, de rest is bijzaak.

18-04-2021 12:52:53 botte bijl

Stamgast







we lezen vaak genoeg dat leraren niet kunnen spellen of rekenen, als leraren en ouders het allebei niet kunnen, dan is het gewoon de leeftijd

18-04-2021 13:19:03 KhunAxe

Oudgediende







Als ik een parallel mag trekken naar 'mijn wereldje': Ik heb geweldig goede martial artists gekend die waardeloze leraren waren. Andersom heb ik ook martial artists gekend die weliswaar iets minder atletisch en 'gehard' waren maar geweldige leraren waren.



Lesgeven, ongeacht in welke discipline, moet je gegeven zijn en je moet er plezier in hebben... Ikzelf heb jarenlang les gegeven en ik vond het heerlijk om te doen!

