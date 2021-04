Artsen in Zweden slaan alarm: Het sperma raakt op

De coronacrisis zorgt overal in de samenleving voor problemen, nu ook bij vrouwen in Zweden die kunstmatig zwanger willen worden.



De spermadonoren blijven daar weg bij de klinieken. Daardoor liep de gemiddelde wachttijd voor kunstmatige inseminatie vorig jaar op van zes tot ongeveer dertig maanden, zeggen betrokken artsen.



Volgens afdelingshoofd Ann Thurin-Kjellberg van het academisch ziekenhuis in Göteborg is het een nationaal probleem. "Het sperma raakt op. De voorraad is al op in Göteborg en Malmö en binnenkort ook in Stockholm. We hebben nog nooit zo weinig donoren gehad als vorig jaar."



Een aantal Zweedse regio's roepen mannen op via sociale media om zich te melden, met wisselend succes.



Het sperma van nieuwe donoren kan bovendien niet direct worden gebruikt. Het kan zo'n acht maanden duren omdat mannen eerst met allerlei tests te maken krijgen. Ook zijn niet alle spermamonsters bruikbaar. Bovendien mag gedoneerd sperma in Zweden bij maximaal zes vrouwen worden gebruikt.



Zweedse vrouwen hebben ook de optie om naar een privékliniek te gaan. Zo'n kliniek koopt sperma in uit het buitenland. Een behandeling kan wel al gauw 100.000 Zweedse kronen (omgerekend bijna 10.000 euro) kosten en dat kan niet iedereen betalen.



Thurin-Kjellberg vindt dan ook dat meer gedaan moet worden om potentiële donoren te vinden. "We moeten Zweedse mannen op televisie oproepen zich te melden."

Laatste edit 18-04-2021 10:28

