Vrouw blind nadat ze haar ogen liet tatoeëren

Een 26-jarige vrouw werd tijdelijk blind nadat ze haar oogballen zwart liet tatoeëren.De 26-jarige Sarah uit El Paso (VS) zit vol met tatoeages, maar vond het niet genoeg. De vrouw wilde ook haar oogballen tatoeëren en ging naar een tattoo-artiest en liet er inkt in zetten, niet wetende dat ze er blind van zou worden.“Hij heeft er niet genoeg zoutoplossing in gedaan”, vertelt ze. “Er was te veel inkt en te weinig water. Ik werd er blind van.”De gevolgen werden al snel zichtbaar schrijft Lad Bible. “Ik kon geen tv kijken, vond het niet fijn om in de buurt van felle lichten te zijn en kon niet buiten komen”, vervolgt Sarah, die haar eerste tatoeage kreeg toen ze veertien was. “Ik werd er heel, heel depressief van.”Zij moest uiteindelijk medische hulp inschakelen om van de problemen af te komen. Ze bracht een bezoekje aan een oogarts en kreeg oogdruppels mee. Die hebben ervoor gezorgd dat Sarah weer beter kan zien.