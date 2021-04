In dit Italiaanse dorpje vind je een fontein met gratis wijn

Droom je van een vakantie naar La Bella Italia? Passeer dan zeker langs Caldari di Ortona. Dit dorpje kwam immers op het geniale idee om een fontein te plaatsen waar non-stop gratis wijn uit vloeit!De fontein bevindt zich langs de populaire pelgrimsroute Camino di San Tommaso, tussen de beroemde wijngaarden van de regio Abruzzo. De bijzondere fontein is eigenlijk bedoeld om de dorst te lessen van uitgeputte pelgrims. Caldari do Ortona is niet de enige plek met een wijnfontein. Ook langs de pelgrimsroute Camino di Santiago en in Marino pronkt er een, maar dit exemplaar is wel de enige in heel Italië die de klok rond het rode goedje aan voorbijgangers schenkt.De wijn is trouwens niet enkel bestemd voor pelgrims. Ook inwoners en toeristen zijn welkom om zich tegoed te doen aan de godendrank. Waar wacht je nog op?