Jongen zakt tot aan zijn middel weg in drijfzand in Leek

Een jongetje dat aan het spelen was op een bouwterrein, kreeg zondagmiddag de schrik van zijn leven. Op de bouwplaats in de woonwijk Oostindie zakte hij tot aan zijn middel weg in drijfzand.

Het jongetje riep om hulp waarna omstanders met laarzen, scheppen en houten pallets richting het jongetje gingen.

Zij wisten het jongetje te bereiken en trokken hem uit de modder.

