Oekraïens stel zit twee maanden met handboeien aan elkaar vast: De liefde is terug

Het is een beetje lastig typen, geven Victoria en haar vriend Alexander toe, als ze via Instagram reageren op een interviewverzoek van RTL Nieuws. Want: het stel uit Oekraïne zit met de polsen aan elkaar vastgeketend. Al twee maanden lang. "Naar de wc gaan is wel een dingetje."Alexander (33) en Victoria (2uit Oekraïne stonden vanochtend tegelijk op. Ze poetsten tegelijk hun tanden. Wasten tegelijk hun gezicht. Gingen samen naar de wc. Ontbeten naast elkaar. En ook de rest van de dag brengen ze samen, dicht bij elkaar, door.Het kan ook niet anders, als je met handboeien aan elkaar vast zit. Victoria met haar linkerhand, Alexander met zijn rechter.Ze ontmoetten elkaar zes jaar geleden, in 2015, toen ze allebei voor hetzelfde bedrijf werkten in de Oekraïense stad Charkov. Ze werden verliefd, kregen een relatie, en kregen toen, na een tijdje, ook de 'normale' ruzies en discussies die bij een relatie hoorden.Er kwamen steeds meer ergernissen en discussies. Zo kon Alexander nogal geïrriteerd reageren als Victoria in zijn ogen weer eens veel te lang in de badkamer doorbrengt. Ze raakten elkaar een beetje kwijt.Er moest wat gebeuren, spraken ze naar elkaar uit, begin dit jaar. Waar sommige stellen misschien besluiten om even 'een beetje afstand' van elkaar te nemen, deden Victoria en Alexander na een korte break uiteindelijk het tegenovergestelde.Ze besloten zich aan elkaar vast te ketenen, voor drie maanden lang, in een poging om hun relatie te redden. Hun project 'We Contacted' begon in februari, op – niet toevallig – Valentijnsdag. De boeien zijn met geen mogelijkheid zelf open te krijgen: er is een speciaal sleuteltje voor nodig."We wilden aan onszelf en de samenleving bewijzen dat je ook fysiek met elkaar verbonden kan raken, en kan blijven", vertelt Alexander via Instagram. "We hoopten dat we weer dichter bij elkaar zouden komen."Terwijl hij typt, hangt de geketende hand van Victoria ernaast. Niet heel ideaal. Hij kan zich moeilijker bewegen, zij krijgt een lamme arm. Maar het is wel heel leerzaam.Het is zwaar, geeft het koppel toe. Slapen is lastig. Als de één draait of beweegt in bed, merkt de ander dat direct. "Het ergste is dat we geen persoonlijke ruimte meer hebben. Dat heeft ieder mens nodig, ook als je een relatie hebt."Het stel hoopt de handboeien uiteindelijk te kunnen veilen voor een mooie prijs, om er een huis van te kopen. Ze willen het daarom ook per se volhouden tot en met de afgesproken datum.14 mei zitten ze officieel drie maanden aan elkaar vast en zullen ze weer uit elkaar gaan. Alleen fysiek, trouwens. De handboeien worden dan wel losgemaakt, maar de liefde is weer helemaal terug."Alle conflicten moeten we uitspreken, alle dialogen moeten we aangaan", zegt Alexander. "We bespreken alle problemen, we moeten wel, en begrijpen elkaar nu veel beter." Zo snapt Alexander waarom Victoria zo lang nodig heeft in de badkamer. "Ik zie nu zelf hoeveel tijd al die beautyproducten kosten."Ze plaatsen foto's van hun geboeide avontuur op Instagram. Geboeid in bad, geboeid in bed, geboeid op de bank, geboeid in een taxi (autorijden is onverantwoord). En ook: geboeid naar de wc."De één is in de wc, de ander staat er net buiten, en we strekken onze armen uit", legt Alexander uit. En: ze kijken netjes de andere kant op.