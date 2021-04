14-04-2021 06:40:26

Omdat de Aarde zelf in principe gewichtloos door de ruimte zwerft is haar gewicht niet te wegen, onze weegschalen zijn te klein en we hebben geen plek om de weegschaal op te zetten..Maar op basis van haar massa, die wél te berekenen is, komen de heren geleerden op een 'ongeveer' gewicht.Geschat gewicht Aarde:Dit spreek je uit als 6 quadriljoen kilo..Maar zelfs de massaberekening is dermate onnauwkeurig dat een gewichtstoename van 5200 ton niet te meten valt. De hoeveelheid stof per jaar is wat dat aangaat verwaarloosbaar, laat je stofmaskers dus nog maar thuis