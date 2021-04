Spookrijder met lijk in bijrijdersstoel gearresteerd in Spanje

De Spaanse politie haalde gisteren een spookrijder van de weg. Toen agenten de auto inspecteerden, kwamen ze tot een schokkende ontdekking: in de bijrijdersstoel zat een lijk.



De 66-jarige automobilist werd door de politie staande gehouden omdat hij op de snelweg tegen het verkeer inreed. De man reed richting het noorden, maar keerde vlak voor de Franse grens om toen hij een politiecontrole naderde.



Het zou gaan om een Spanjaard die jarenlang in Zwitserland heeft gewoond. De man negeerde stoptekens van de politie en reed meer dan 30 kilometer op de snelweg tegen het verkeer in.



Pas toen de auto betrokken raakte bij een ongeval, wisten agenten de automobilist in te rekenen. In de bijrijdersstoel vonden ze het lijk.



Mogelijk 88-jarige partner

Volgens Spaanse media gaat het vermoedelijk om de 88-jarige Zwitserse partner van de bestuurder, die drie weken geleden onder nog onduidelijke omstandigheden is overleden. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: