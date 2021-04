Instant karma: auto rijdt voetganger aan op moment dat politiewagen passeert

Elke dag gebeuren er op onze wereldbol duizenden aanrijdingen, maar de kans dat de politie ooggetuige is van zo’n ongeluk is miniem. Deze onoplettende chauffeur had prijs.Een verkeerscamera legde op 15 maart van dit jaar een aanrijding vast in de Oekraïense regio Kiev. Een chauffeur lijkt afgeleid een rijdt een voetganger aan, die op het zebrapad de straat aan het oversteken was.De voetganger belandt eerst op de motorkap, alvorens een harde landing te maken op de grond. De onoplettende chauffeur gaat nog vol in de remmen, maar rijkelijk te laat. Net op dat moment glijdt een politiewagen in beeld.Meteen stappen twee agenten uit, die zich over het slachtoffer ontfermen. Ook de chauffeur – ogenschijnlijk een jonge vrouw – stapt uit en kijkt toe hoe de agenten zich om het slachtoffer bekommeren.De aangereden persoon ligt voor de auto op de grond en lijkt nog bij bewustzijn, maar is duidelijk ferm geschrokken. Op het einde van het filmpje wordt de persoon recht geholpen.