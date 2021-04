Vrouw probeert taser uit op vriendin in bikini, maar dat was geen goed plan!

Er is een reden waarom de politie een stroomstootwapen alleen gebruikt als het ├ęcht nodig is. Dat mocht deze vrouw aan den lijve ondervinden.Kinsey Wolanski ken je misschien nog van toen ze in 2019 streakte tijdens de voetbalwedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Liverpool in de finale van de Champions League. Wel, ze verloor onlangs een weddenschap van een vriendin van haar, model Casey Boonstra. Haar straf? Getaserd worden.Op videobeelden zien we hoe ze in bikini wacht op het moment waarop Casey de taser tegen haar achterwerk duwt. Ze valt meteen op de grond. Geen speelgoed, dus.De 24-jarige stuntvrouw verdiende met haar frats in de Champions League miljoenen dollars. Ze hoopt tegen haar 30ste verjaardag op pensioen te kunnen door de aandacht die ze dagelijks krijgt van haar 3,7 miljoen volgers.