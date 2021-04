Vrachtwagenchauffeur voorkomt zelfdoding op N279 bij Helmond door wagen precies onder viaduct te rijden

HELMOND - Een vrachtwagenchauffeur verrichte woensdag een goede daad door zijn vrachtwagentje onder een viaduct op de N279 bij Helmond te rijden, op het moment dat hij zag dat er iemand uit psychische nood vanaf wilde springen.Het slachtoffer viel daardoor 'slechts enkele meters’ naar beneden op het dak van de wagen, zo beschrijft politieagent Frans het op Instagram.Agenten van politieteam Helmond ontfermden zich over het slachtoffer samen met de ambulancedienst. Ook de brandweer van Helmond kwam ter plaatse om het slachtoffer van de wagen te krijgen.Het slachtoffer is ter controle naar het ziekenhuis gebracht en krijgt psychische hulp aangeboden.De N279 was tijdens het incident geheel afgesloten.