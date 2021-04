Vrouw vindt emotionele boodschap in aangespoeld pillenflesje op strand De Panne

Een vrouw uit Londerzeel heeft een boodschap in een pillenflesje gevonden op het strand van De Panne. De boodschap bevatte geen hulpkreet van op een onbewoond eiland, maar was wel een emotionele brief. De vrouw bericht over haar bijzondere vondst bij Radio 2.



Isabelle was vuilnis aan het rapen op het strand van De Panne toen ze plots een pillenflesje vond, zegt ze aan Radio 2. In het flesje zaten een paar steentjes, een bloem, en een brief. Een echte boodschap in een fles dus, maar waarschijnlijk niet een die voor andere ogen bestemd was.



De twee bladzijden lange brief is een emotionele boodschap van een Britse vrouw aan haar overleden moeder, zo vertelt Isabelle. “Liefste mama, een nieuw jaar zonder jou is alweer voorbij. Ik mis je nog steeds heel erg veel. Het is een verschrikkelijk jaar door covid”, begint de brief. Volgens Isabelle weidt de schrijfster, waarvan enkel de voornaam bekend is, vervolgens uit over de moeilijke coronasituatie en vertelt ze over zichzelf en haar familie.



De brief is gedateerd op Moederdag 2021, wat in het Verenigd Koninkrijk op 14 maart valt. Waarschijnlijk gooide de schrijfster het flesje dus drie weken geleden in zee en stak het het Kanaal over, om uiteindelijk aan te spoelen op het strand van De Panne.



Isabelle vindt de brief erg aangrijpend, maar voelt zich er niet helemaal goed bij dat ze hem helemaal heeft gelezen. “Dit was immers niet voor mij bestemd”, klinkt het. De vrouw uit Londerzeel vermoedt dat het voor de schrijfster traditie is om op Moederdag een boodschap in een flesje in zee te gooien. “Wellicht heeft ze de keitjes erin gestopt om het flesje naar de eeuwigheid te doen zinken, maar waren ze niet zwaar genoeg.” Isabelle zegt de brief nu te willen inkaderen.

